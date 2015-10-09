Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 12:30
 

Обладатель "Золотого мяча" отказался играть за свой клуб

Нападающий саудовского "Аль-Иттихада, француз Карим Бензема, обладатель "Золотого мяча"-2022, может не принять участие в ближайшем матче команды из-за разногласий с руководством клуба по условиям нового контракта, передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, переговоры между сторонами зашли в тупик, что напрямую повлияло на решение 38-летнего форварда. Бензема остался недоволен предложенными условиями продления соглашения и уведомил руководство о своём намерении пропустить предстоящую встречу, лично попросив не включать его в заявку.

Матч 19-го тура саудовской Про-Лиги против "Аль-Фатеха" запланирован на 29 января.

Действующий контракт Бензема с "Аль-Иттихадом" рассчитан до 30 июня, а его будущее в клубе на данный момент остаётся неопределённым. В текущем сезоне француз провёл 21 матч, отметившись 16 забитыми мячами, оставаясь одним из ключевых игроков команды.

