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Новый тренер "Челси" дебютировал с разгромной победы

Новый тренер "Челси" дебютировал с разгромной победы
©twitter.com/ChelseaFC

В США состоялся товарищеский матч, в котором "Челси" уверенно победил "Рексем" со счетом 5:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этой встрече, Йен Матсен отметился дублем. Кроме того, Конор Галлахер, Кристофер Нкунку и Бенджамин Чилуэлл забили по одному мячу.

Этот матч стал первым для "Челси" под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

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Метки:
Челси

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