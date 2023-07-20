Новый тренер "Челси" дебютировал с разгромной победы

В США состоялся товарищеский матч, в котором "Челси" уверенно победил "Рексем" со счетом 5:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этой встрече, Йен Матсен отметился дублем. Кроме того, Конор Галлахер, Кристофер Нкунку и Бенджамин Чилуэлл забили по одному мячу.

Этот матч стал первым для "Челси" под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ