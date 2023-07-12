Новый тренер "Аль-Насра" высказался о Роналду

Новый главный тренер саудовского "Аль-Насра" Луиш Каштру поделился ожиданиями от работы со звездным нападающим команды Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz. По его мнению, португалец войдет в историю футбола.
"Тренировать лучших всегда приятно. Роналду входит в их число, это игрок, который войдет в историю футбола. Мне будет приятно работать с ним, как и со всеми остальными. Команда – это группа игроков, и о ней судят по тому, как они работают, играют, как общаются и ведут себя.
Игроки обретают силу в команде, и Роналду является ее частью. Он помогает другим игрокам, а они помогают ему. Наша цель – стать чемпионами! Звонил ли он мне? Никаких телефонных звонков не было.
Прежде чем принять предложение, важно понять, будет ли это хорошо для клуба и для нас самих, куда мы движемся. Я решаю сам, поступаю по совести, и я сделал бы это еще раз (приняв предложение "Аль-Насра"). Я оставил после себя крепкую конструкцию, "Ботафого" – главный претендент на титул. Моя работа там была выполнена", – цитирует Каштру A Bola.
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Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с января. В составе саудовского клуба форвард провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 14 голов.
Прошлый чемпионат Саудовской Аравии под руководством Руди Гарсии "Аль-Наср" завершил на второй позиции.
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