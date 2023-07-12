Новый тренер "Аль-Насра" высказался о Роналду

Новый главный тренер саудовского "Аль-Насра" Луиш Каштру поделился ожиданиями от работы со звездным нападающим команды Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz. По его мнению, португалец войдет в историю футбола.

"Тренировать лучших всегда приятно. Роналду входит в их число, это игрок, который войдет в историю футбола. Мне будет приятно работать с ним, как и со всеми остальными. Команда – это группа игроков, и о ней судят по тому, как они работают, играют, как общаются и ведут себя.

Игроки обретают силу в команде, и Роналду является ее частью. Он помогает другим игрокам, а они помогают ему. Наша цель – стать чемпионами! Звонил ли он мне? Никаких телефонных звонков не было.

Прежде чем принять предложение, важно понять, будет ли это хорошо для клуба и для нас самих, куда мы движемся. Я решаю сам, поступаю по совести, и я сделал бы это еще раз (приняв предложение "Аль-Насра"). Я оставил после себя крепкую конструкцию, "Ботафого" – главный претендент на титул. Моя работа там была выполнена", – цитирует Каштру A Bola.