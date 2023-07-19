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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 10:21 Комментарии Новый клуб Месси подтвердил подписание контракта с Жорди Альбой ©instagram.com/jordialbaoficial Управляющий владелец "Интер Майами" Хорхе Мас подтвердил, что команду пополнит испанский защитник Жорди Альба, сообщают Vesti.kz. Футболист прибудет в расположение клуба уже в ближайшее время. "Альба подписал свои бумаги и приедет в ближайшие несколько дней", - цитирует Масу TyC Sports. Напомним, прошлый сезон Альба провел в "Барселоне", с которой стал чемпионом Испании. Ранее "Интер Майами" подписал Лионеля Месси и Серхио Бускетса, они уже провели в новомт клубе первую тренировку. Поделиться в соц. сетях:













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