Новый клуб Месси хочет подписать Бускетса. Известна его зарплата

Испанский полузащитник Серхио Бускетс может продолжить карьеру в американском "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

По информации The Athletic, клуб MLS готов платить экс-игроку "Барселоны" около 1,65 миллиона долларов за сезон.

"Интер Майами" рассчитывает, что 34-летний хавбек не подпадет под правило "назначенного игрока" - каждый клуб MLS вправе подписать трех футболистов, на которых не будет распространяться потолок зарплат.

Сообщалось, что на решение Бускетса может повлиять переход в "Интер Майами" его бывшего одноклубника Лионеля Месси.

Контракт полузащитника с "Барселоной" истекает 30 июня, он покинет команду в статусе свободного агента.

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