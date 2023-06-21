Новый клуб Бензема объявил о трансфере игрока "Челси"

Саудовский "Аль-Иттихад" объявил о переходе французского полузащитника "Челси" Н’Голо Канте. При этом детали контракта не уточняются, сообщают Vesti.kz.

Ранее СМИ отмечали, что соглашение будет рассчитано на четыре года.

32-летний Канте выступал за лондонский "Челси" с 2016 года. С этим клубом он выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В карьере Канте также были английский "Лестер", французские "Кан" и "Булонь". В сборную Франции вызывается с 2016 года.

Напомним, в начале июня в "Аль-Иттихад" перешел другой французский футболист Карим Бензема.

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