Нидерланды сыграют с Испанией, Италия - с Германией. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций

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Сегодня, 22 ноября, в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций. По ее итогам стали известны четвертьфинальные пары в дивизионе А и путь до финала, передают Vesti.kz.