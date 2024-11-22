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Нидерланды сыграют с Испанией, Италия - с Германией. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций

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Нидерланды сыграют с Испанией, Италия - с Германией. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций ©Depositphotos.com/gints.ivuskans

Сегодня, 22 ноября, в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций. По ее итогам стали известны четвертьфинальные пары в дивизионе А и путь до финала, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 22 ноября, в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций. По ее итогам стали известны четвертьфинальные пары в дивизионе А и путь до финала, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала сыграют:

Нидерланды - Испания;
Хорватия - Франция;
Дания - Португалия;
Италия - Германия.

Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.


В 1/2 финала встретятся:

Италия/Германия - Дания/Португалия;
Нидерланды/Испания - Хорватия/Франция.

Полуфинальные игры пройдут 4–5 июня. Матч за третье место и финал состоятся 8 июня.


Лига наций Футбол УЕФА

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