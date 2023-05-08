Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Нейросеть составила лучшую футбольную команду 21 века

Нейросеть составила лучшую футбольную команду 21 века
Роналдиньо © ФК "Барселона"

Нейросеть ChatGPT по запросу нашей редакции составила команду из лучших футболистов 21 века, передают Vesti.kz.

ChatGPT отмечает, что составление лучшей футбольной сборной 21 века - это субъективный процесс, и нейросеть может предложить только свой личный выбор, основанный на достижениях и качествах игроков. Так выглядит топ-11 игроков по версии ChatGPT:

  • голкипер: Мануэль Нойер (Германия);

  • правый защитник: Дани Алвес (Бразилия);
  • центральный защитник: Серхио Рамос (Испания);
  • центральный защитник: Неманья Видич (Сербия);
  • левый защитник: Филипп Лам (Германия);

  • центральный полузащитник: Хави Эрнандес (Испания);
  • центральный полузащитник: Андрес Иньеста (Испания);
  • правый полузащитник: Лионель Месси (Аргентина);
  • левый полузащитник: Криштиану Роналду (Португалия);

  • нападающий: Роналдиньо (Бразилия);
  • нападающий: Тьерри Анри (Франция).

Кроме того, нейросеть составила альтернативную команду, которая, на ее взгляд, может считаться одной из лучших в 21 веке.

  • голкипер: Икер Касильяс (Испания);

  • правый защитник: Лиллиан Тюрам (Франция);
  • центральный защитник: Вирджил ван Дейк (Нидерланды);
  • центральный защитник: Карлос Пуйоль (Испания);
  • левый защитник: Давид Алаба (Австрия);

  • центральный полузащитник: Лука Модрич (Хорватия);
  • центральный полузащитник: Хави Мартинес (Испания);
  • правый полузащитник: Арьен Роббен (Нидерланды);
  • левый полузащитник: Неймар (Бразилия);

  • нападающий: Луис Суарес (Уругвай);
  • нападающий: Роберт Левандовски (Польша).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Месси Лионель Роналду Криштиану

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 10:26
Мировой футбол
Роналдиньо © ФК "Барселона" Нейросеть составила лучшую футбольную команду 21 века
Сегодня , 07:45
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN, instagram.com/leomessi Бывший одноклубник Роналду неожиданно назвал Месси лучшим футболистом
Сегодня , 07:18
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Бразильская легенда о Роналду в Саудовской Аравии: Иногда игроков обманывает большой контракт
Сегодня , 06:28
Мировой футбол
©instagram.com/r_kolomuani "Бавария", "Реал" и МЮ поборются за талантливого француза
Вчера , 15:30
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi ПСЖ предложил Месси новый выгодный контракт
6 мая, 21:38
Мировой футбол
©psg.fr "Челси" заинтересован в покупке Неймара
6 мая, 18:10
Мировой футбол
©ФК "Шахтер Солигорск" "20 тысяч долларов за результат". Обнародованы подробности уголовного дела с участием экс-игрока сборной Казахстана
6 мая, 17:11
Мировой футбол
©metropoles.com Бывший нападающий сборной Бразилии Халк купил личный самолет
6 мая, 14:41
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси предостерегли от возвращения в "Барселону"
6 мая, 08:14
Мировой футбол
©AFP Роналду возвращается в Англию? Найден покупатель
6 мая, 00:41
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ Роналду показал моменты счастливой семейной жизни
4 мая, 23:38
Мировой футбол
©twitter.com/Plettigoal "Бавария" откажется от покупки форварда "Наполи". Известна причина
4 мая, 18:52
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Названы 5 клубов, в которые может перейти Роналду
4 мая, 16:08
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Агент рассказал, в какой клуб перейдет Месси после скандала в ПСЖ
4 мая, 15:27
Мировой футбол
©twitter.com/realmadrid Карим Бензема и не только. В Саудовской Аравии хотят подписать еще несколько топовых футболистов
4 мая, 10:20
Мировой футбол
©twitter.com/neymarjr "Неймар, потеряйся". Фанаты ПСЖ устроили акцию протеста возле дома футболиста
4 мая, 09:54
Мировой футбол
©ПСЖ Месси получил рекордное предложение в Саудовской Аравии. Известны детали
3 мая, 18:49
Мировой футбол
©twitter.com/Cristiano Криштиану Роналду отреагировал на слухи об уходе из "Аль-Насра"
3 мая, 17:08
Мировой футбол
©twitter.com/imessi Месси готовят "самое большое предложение в истории футбола"
3 мая, 14:33
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi В Саудовской Аравии нацелились на Месси: новое противостояние с Роналду на горизонте
3 мая, 12:46
Мировой футбол
© Олимпийский чемпион назвал лучшего в споре "Месси или Роналду" и объяснил почему
3 мая, 11:08
Мировой футбол
©instagram.com/mancity Гвардиола выбрал лучшего между Холандом и Месси
3 мая, 09:39
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Роналду сместил Месси с первого места в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира
2 мая, 23:57
Мировой футбол
©ПСЖ Месси могут наказать в ПСЖ за поездку в Саудовскую Аравию
2 мая, 16:09
Мировой футбол
©twitter.com/AhmedAlKhateeb Власти Саудовской Аравии объяснили неожиданный визит Месси
2 мая, 10:08
Мировой футбол
©twitter.com/MrAncelotti "Я уже сказал". Карло Анчелотти сделал заявление о работе в сборной Бразилии
2 мая, 09:18
Мировой футбол
©twitter.com/imessi "Будет долг". Бывший член правления "Барселоны" - о возвращении Месси
1 мая, 19:37
Мировой футбол
©instagram.com/koronakielce/ Бывший футболист казахстанского клуба отметился невероятным голом в европейском чемпионате
1 мая, 19:13
Мировой футбол
©twitter.com/WeAreMessi Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Известны подробности
1 мая, 17:45
Мировой футбол
©twitter.com/Cristiano Роналду уйдет из "Аль-Насра"? Назван новый клуб португальца

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus