Нейросеть составила лучшую футбольную команду 21 века

Нейросеть ChatGPT по запросу нашей редакции составила команду из лучших футболистов 21 века, передают Vesti.kz.
ChatGPT отмечает, что составление лучшей футбольной сборной 21 века - это субъективный процесс, и нейросеть может предложить только свой личный выбор, основанный на достижениях и качествах игроков. Так выглядит топ-11 игроков по версии ChatGPT:
- голкипер: Мануэль Нойер (Германия);
- правый защитник: Дани Алвес (Бразилия);
- центральный защитник: Серхио Рамос (Испания);
- центральный защитник: Неманья Видич (Сербия);
- левый защитник: Филипп Лам (Германия);
- центральный полузащитник: Хави Эрнандес (Испания);
- центральный полузащитник: Андрес Иньеста (Испания);
- правый полузащитник: Лионель Месси (Аргентина);
- левый полузащитник: Криштиану Роналду (Португалия);
- нападающий: Роналдиньо (Бразилия);
- нападающий: Тьерри Анри (Франция).
Кроме того, нейросеть составила альтернативную команду, которая, на ее взгляд, может считаться одной из лучших в 21 веке.
- голкипер: Икер Касильяс (Испания);
- правый защитник: Лиллиан Тюрам (Франция);
- центральный защитник: Вирджил ван Дейк (Нидерланды);
- центральный защитник: Карлос Пуйоль (Испания);
- левый защитник: Давид Алаба (Австрия);
- центральный полузащитник: Лука Модрич (Хорватия);
- центральный полузащитник: Хави Мартинес (Испания);
- правый полузащитник: Арьен Роббен (Нидерланды);
- левый полузащитник: Неймар (Бразилия);
- нападающий: Луис Суарес (Уругвай);
- нападающий: Роберт Левандовски (Польша).
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