Бразильский форвард саудовского "Аль-Хиляля" Неймар развеял все слухи о своем уходе в "Барселону", "Сантос" или "Интер Майами", передает Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Действующий контракт 32-летнего нападающего рассчитан до середины 2025 года, и он опровергает сообщения о своем уходе из команды.

"Никаких шансов. Это чушь. У меня остается еще год по контракту с "Аль-Хилялем". Я поддерживаю "Сантос", планирую однажды вернуться, но сейчас полностью сосредоточен на своем нынешнем клубе. Надеюсь провести отличный сезон после травмы", – приводит Фабрицио слова Неймара.

Неймар начинал свою карьеру в "Сантосе", после чего отправился в Европу, где представлял цвета "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен". Прошлым летом игрок перебрался в саудовский "Аль-Хиляль", за который выступает по сей день.

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Отметим, что он пропустил большую часть сезона из-за травмы, что не помешало ему завоевать четыре трофея. Добавим, что заинтересованность в приглашении Неймара, помимо "Сантоса" проявляли "Интер Майами" и "Барселона".