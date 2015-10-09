Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 11:00
 

Неймар определился с будущим и выбрал клуб

  Комментарии

Неймар. Фото: ©depositphotos.com/A.Paes

Звёздный нападающий "Сантонса" Неймар согласовал новый контракт с бразильским клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что бразилец может покинуть клуб уже 1 января 2026 года. Контракт Неймара с "Сантосом" был рассчитан до 31 декабря 2025 года.


Неймар вернулся в родной "Сантос" в январе 2025 года из "Аль-Хиляля" в статусе свободного агента. В сезоне-2024/2025 он провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Также в карьере Сантоса были каталонская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен".

