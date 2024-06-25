Неймар исполнил мечту уличного торговца

Нападающий сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар оказался в интересной ситуации, сообщают Vesti.kz.

На перекрестке футболист обратился к торговцу футбольной формой, чтобы купить майку сборной Бразилии перед матчем Кубка Америки против Коста-Рики, который был сыгран утром 25 июня в Инглвуде и завершился вничью - 0:0.

Продавец узнал футболиста только в момент передачи товара и был шокирован. Вскоре, у машины собрались другие болельщики, чтобы сделать селфи и получить автограф.

Neymar stopped at a traffic light & bought a Brazil jerseys from vendors 🤣🇧🇷



When they noticed it was him 😭

pic.twitter.com/XvmlKJtPjv — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) June 25, 2024

Неймар осенью получил тяжелую травму в матче отбора ЧМ-2026. Он продолжает восстановление. Пропустив большую часть сезона из-за травмы, это не помешало ему завоевать четыре трофея. Добавим, что заинтересованность в приглашении Неймара, помимо "Сантоса" проявляли "Интер Майами" и "Барселона".

Бразилец на родине выступал за "Сантос", а в Европе защищал цвета "Барселону" и ПСЖ.