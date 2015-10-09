Нападающий "Сантоса" Неймар Жуниор вновь высказался о перспективах возвращения в национальную команду, признавшись, что по-прежнему мечтает надеть жёлтую футболку сборной Бразилии, передают Vesti.kz.

Неймар не исключил возвращения в сборную

Во время участия в Кубке лиги, который состоялся накануне в Гуарульюсе (штат Сан-Паулу, Бразилия), 34-летний футболист пообщался с президентом "Фурии" Крисом Гедесом в прямом эфире. Его спросили о планах на будущее и возможном участии в чемпионате мира 2030 года.

"Я буду играть в футбол до чемпионата мира, это очевидно", — цитирует слова Неймара Tribuna.

Позже Гедес упомянул Кубок Америки 2027 года как возможный повод для возвращения форварда в сборную. На это бразилец ответил:

"Мечтать ничего не стоит, я тоже мечтаю, чувак…", - добавил Неймар.

Неймар завершил карьеру в сборной

Напомним, после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира 2026 года Неймар объявил о завершении международной карьеры. Тогда "селесао" уступили Норвегии в матче 1/8 финала.

При этом форвард "Сантоса" остаётся лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее "Реал" вступил в переговоры по аренде звёздного вингера с клубом Неймара.

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