Невероятный перформанс Бензема принес его команде победу в Саудовской Аравии

В матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" обыграл соперников из "Абхи". Главным героем встречи стал французский форвард хозяев Карим Бензема, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 4:2. В составе победителей во всех голах поучаствовал 35-летний Бензема. В первом тайме он реализовал пенальти и открыл счет на 38-й минуте. А во втором оформил ассист на Игора Коронадо (54'), а затем забил еще дважды (67' и 69'). У гостей голами отметились Карл Токо-Экамби (51') и Фахад Аль-Джумайя (85').

Бензема провел на поле весь матч. Также в основном составе победителей вышли звездные полузащитники Фабиньо и Н'Голо Канте. Это был первый матч "Аль-Иттихада" после отставки португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту. Сейчас команду тренирует Хассан Халифа.

Теперь на счету "Аль-Иттихада" 24 набранных очка. Команда оказалась на пятом месте в таблице. Что касается Бензема, то у него в чемпионате восемь голов и четыре ассиста. Он является третьим бомбардиром после Криштиану Роналду из "Аль-Насра" (12+7) и Александара Митровича из "Аль-Хилаля" (10+2).