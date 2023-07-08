Неожиданный выбор: экс-звезда "Реала" назвал самого сильного защитника, с которым сталкивался

Пятикратный победитель Лиги чемпионов, валлийский полузащитник Гарет Бэйл назвал бывшего защитника "Манчестер Сити" Майку Ричардса самым сильным правым защитником, с которым он сталкивался в своей карьере, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportskeeda.

Бэйл играл против Ричардса во время своего пребывания в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне". В этих матчах валлиец забил один гол и не сделал ни одной голевой передачи.

"Самым сильным правым защитником, против которого я играл, был Майка Ричардс. Я был немного быстрее, но он был таким сильным и постоянно меня удерживал", - сказал Бэйл.

В свое время Ричардс был одним из лучших в своем деле. Он обладал впечатляющей скоростью, и его было трудно превзойти в дуэлях. Он провел 14 лет в составе "Манчестер Сити", прежде чем присоединиться к "Астон Вилле" в 2015 году.

Ричардс повесил бутсы на гвоздь в 2019 году и сейчас работает телеведущим и футбольным аналитиком. Он считается одним из лучших защитников "Манчестер Сити". В этом клубе он провел 246 матчей и выиграл два титула премьер-лиги.

Гарет Бэйл завершил футбольную карьеру в январе 2023 года.

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