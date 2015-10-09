Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Неожиданный поворот: появилась информация о будущем Неймара в "Сантосе"

Журналист FootMercato Санти Ауна сообщил в своих соцсетях, что "Сантос" уже начал переговоры с Неймаром о продлении контракта, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, 33-летний форвард планирует задержаться в родном клубе минимум ещё на один сезон.

Неймар вернулся в "Сантос" в январе после ухода из "Аль-Хиляля" в статусе свободного агента. Текущий контракт футболиста действует до 31 декабря 2025 года.

В этом сезоне бразилец отыграл 27 матчей, забил 11 голов и отдал четыре ассиста.


