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Мировой футбол
Вчера 21:34
 

Неожиданный клуб собрался "подписать" Криштиану Роналду

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Неожиданный клуб собрался "подписать" Криштиану Роналду ©depositphotos.com/canno73

Молдавский клуб "Дачия Буюкань" сделал неожиданное предложение Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает за "Аль-Наср". Напомним, контракт португальской звезды с саудовским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025, сообщают Vesti.kz.

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Молдавский клуб "Дачия Буюкань" сделал неожиданное предложение Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает за "Аль-Наср". Напомним, контракт португальской звезды с саудовским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025, сообщают Vesti.kz.

В соцсетях молдавского клуба португалец играет на поле в форме "Дачии".

"Мы в клубе "Дачия Буюкань" считаем, что наш клуб будет лучшим для Роналду по нескольким причинам. Ему не придется привыкать к другим цветам, ведь мы играем в синем и желтом. Также мы обещаем ему в будущем место в администрации клуба в качестве амбассадора или тренера детских команд (ему же нужно где-то начинать карьеру до прихода в "Манчестер Юнайтед" или "Реал"). Криштиану, мы ждем тебя!" - говорится в сообщении клуба.


39-летний Криштиану присоединился к "Аль-Насру" в начале 2023 года. Также в его карьере были "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и итальянский "Ювентус".

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