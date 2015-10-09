Не ПСЖ и не "Ман Сити": назван самый богатый клуб мира

Мадридский "Реал" возглавил рейтинг самых богатых футбольных клубов мира по уровню доходов. Выручка испанского гранда оценивается в 1,16 миллиарда евро, передают Vesti.kz.

"Барселона" и "Бавария" вошли в тройку лидеров

По данным, опубликованным The Touchline, второе место в списке заняла каталонская "Барселона" с доходом в 975 миллионов евро. Тройку лидеров замкнула мюнхенская "Бавария", показатель которой составил 861 миллион евро.

В первую пятёрку также попали действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" (837 миллионов евро) и английский "Ливерпуль" (836 миллионов).

Кто ещё вошёл в топ-10

Оставшиеся позиции распределились следующим образом:

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Richest football clubs by revenue right now! 💰 https://t.co/NxQP03dXOD — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 9, 2026

Таким образом, в первой десятке оказались сразу шесть представителей английской премьер-лиги, два клуба из Испании, а также по одному представителью из Германии и Франции.

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