Названы сроки нового контракта Гвардиолы с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" близок к продлению контракта с главным тренером. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

Напомним, 51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола работает с горожанами с 2016 года. Он 11 раз приводил клуб к победам в английских турнирах и один раз вывел в финал Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" близок к заключению нового контракта с Хосепом Гвардиолой до 2025 года - предложение было сделано несколько месяцев назад, а теперь сделка должна быть завершена.

Гвардиола также будет заниматься трансферной стратегией, контрактами и многим другим", - написал Романо в твиттере.

