Названы претенденты на "Золотой мяч"-2026: Ямаль - вне топ-3, Мбаппе - второй

Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду в прошлом, и борьба за главную личную награду футбола стала максимально непредсказуемой. Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2026, где наметился новый фаворит, передают Vesti.kz.
Первую строчку удерживает Харри Кейн. Англичанин в шаге от своего первого "Золотого мяча", опережая Килиана Мбаппе. Главной сенсацией стал вылет Ламина Ямаля из топ-3 - его потеснил Майкл Олисе.
Эксперты отмечают, что решающими факторами в этом сезоне станут Лига чемпионов и предстоящий чемпионат мира-2026.
Топ-20 претендентов на "Золотой мяч":
1. Харри Кейн ("Бавария") ↔️
2. Килиан Мбаппе ("Реал") ↔️
3. Майкл Олисе ("Бавария") ⬆️
4. Ламин Ямаль ("Барселона") ⬇️
5. Луис Диас ("Бавария") ↔️
6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") ↔️
7. Хулиан Альварес ("Атлетико") 🆕
8. Деклан Райс ("Арсенал") ⬆️
9. Витинья (ПСЖ) ⬆️
10. Винисиус Жуниор ("Реал") ⬇️
11. Рафинья ("Барселона") ⬇️
12. Габриэл Магальяйнс ("Арсенал") ⬆️
13. Хвича Кварацхелия (ПСЖ) 🆕
14. Лионель Месси ("Интер Майами") ⬇️
15. Усман Дембеле (ПСЖ) 🆕
16. Бруну Фернандеш (МЮ) ⬇️
17. Федерико Вальверде ("Реал") ⬇️
18. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") 🆕
19. Педри ("Барселона") ⬇️
20. Лаутаро Мартинес ("Интер") 🆕
Действующий обладатель трофея Дембеле вернулся в список на 15-е место, а ветераны Месси и Роналду всё ещё держатся в 20 лучших, несмотря на игру за пределами Европы.
Новый лауреат престижной награды будет определён в конце августа - начале сентября 2026 года, а церемония вручения традиционно состоится осенью в парижском театре Шатле во Франции.
