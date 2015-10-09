Названы финалисты на звание лучшего игрока мира-2025: в списке Мбаппе и Ямаль

Globe Soccer Awards назвал финалистов на награду лучшему игроку мира 2025 года, передают Vesti.kz.

Организаторы престижной премии представили шорт-лист из пяти футболистов, претендующих на индивидуальную награду по итогам года.

В список финалистов вошли:

🔹 Усман Дембеле (ПСЖ)

🔹 Килиан Мбаппе ("Реал")

🔹 Рафинья ("Барселона")

🔹 Витинья (ПСЖ)

🔹 Ламин Ямаль ("Барселона")

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования. Церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

