Названы финалисты на звание лучшего игрока мира-2025: в списке Мбаппе и Ямаль

Globe Soccer Awards назвал финалистов на награду лучшему игроку мира 2025 года, передают Vesti.kz.

Организаторы престижной премии представили шорт-лист из пяти футболистов, претендующих на индивидуальную награду по итогам года.

В список финалистов вошли:

🔹 Усман Дембеле (ПСЖ)
🔹 Килиан Мбаппе ("Реал")
🔹 Рафинья ("Барселона")
🔹 Витинья (ПСЖ)
🔹 Ламин Ямаль ("Барселона")

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования. Церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

Живи спортом!