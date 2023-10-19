Названы две мотивации Месси для перехода в чемпионат к Роналду

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию "Евро-Футбол", отреагировал на возможную аренду Лионеля Месси в чемпионат Саудовской Аравии, передает Vesti.kz.

"Если захочет заработать денег, то конечно, поедет в Саудовскую Аравию на пару месяцев. Показать, проявить себя для популяризации футбола. Ведь от таких людей, как Месси и Роналду, многое зависит в плане популяризации футбола. Хотелось бы посмотреть, как они там будут выступать, потому что четыре месяца без Месси – это много", - сказал Булыкин.

Ранее стало известно о том, что к Месси проявляют интерес несколько клубов из Саудовской Аравии. "Интер Майами", за который выступает аргентинец, не вышел в плей-офф МЛС и не будет выступать около четырех месяцев. Это позволит арабским клубам заполучить Лионеля на правах аренды.

Также известно, что уже год в местном "Аль-Насре" выступает главный конкурент Месси за звание лучшего футболиста мира - португалец Криштиану Роналду.

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