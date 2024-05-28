Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Названое главное отличие между Месси и Роналду

Названое главное отличие между Месси и Роналду
©instagram.com/cristiano/ instagram.com/leomessi/

Футболист московского "Динамо" Федор Смолов поделился мнением по поводу противостояния между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

"Мне больше импонирует Месси. Он больше влияет на игру команды, чем Криштиану. Именно на результат. Роналду выдающийся атлет, профессионал и пример, суперчувак вообще. Он много забивает, машина. Но Месси более важен для команды.

Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии, и у него невероятная статистика. Там достаточно конкурентная лига. Их сборная два раза подряд попадала на чемпионат мира, там начали выделять деньги. Они изначально привозили тренеров, чтобы те курировали академии, а своих детских тренеров отправляли на обучение в Испанию и Италию. Кто-то из звезд, которых они купили, уезжает, потому что там своя специфика жизни. Но кто-то остается. А когда смотришь на Роналду – черпаешь мотивацию заниматься спортом", - сказал Смолов в своем YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, Месси - восьмикратный обладатель "Золотого мяча" - это рекорд. У его ближайшего преследователя - Роналду пять таких наград.

Cколько стоят голы Криштиану Роналду и Лионеля Месси

С 2023 года Криштиану выступает за "Аль-Наср". В этом сезоне португалец побил два  рекорда в Саудовской Аравии и вошел в историю. В его активе 79 очков  (64+15) в 69 за саудовский клуб во всех турнирах.

Аргентинец с лета 2023-го играет за "Интер Майами". За это время форвард принял участие в 26 матчах за "цапель" во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 16 результативными передачами.

 Месси вошел в историю футбола и уделал Роналду

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus