Названое главное отличие между Месси и Роналду

Футболист московского "Динамо" Федор Смолов поделился мнением по поводу противостояния между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

"Мне больше импонирует Месси. Он больше влияет на игру команды, чем Криштиану. Именно на результат. Роналду выдающийся атлет, профессионал и пример, суперчувак вообще. Он много забивает, машина. Но Месси более важен для команды. Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии, и у него невероятная статистика. Там достаточно конкурентная лига. Их сборная два раза подряд попадала на чемпионат мира, там начали выделять деньги. Они изначально привозили тренеров, чтобы те курировали академии, а своих детских тренеров отправляли на обучение в Испанию и Италию. Кто-то из звезд, которых они купили, уезжает, потому что там своя специфика жизни. Но кто-то остается. А когда смотришь на Роналду – черпаешь мотивацию заниматься спортом", - сказал Смолов в своем YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, Месси - восьмикратный обладатель "Золотого мяча" - это рекорд. У его ближайшего преследователя - Роналду пять таких наград.

Cколько стоят голы Криштиану Роналду и Лионеля Месси

С 2023 года Криштиану выступает за "Аль-Наср". В этом сезоне португалец побил два рекорда в Саудовской Аравии и вошел в историю. В его активе 79 очков (64+15) в 69 за саудовский клуб во всех турнирах.

Аргентинец с лета 2023-го играет за "Интер Майами". За это время форвард принял участие в 26 матчах за "цапель" во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 16 результативными передачами.

Месси вошел в историю футбола и уделал Роналду