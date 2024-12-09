Названо ключевое отличие Роналду от остальных

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Луи Саа высказался о будущем звездного португальского форварда Криштиану Роналду, передает Vesti.kz.

Сейчас он выступает за саудовский "Аль-Наср", контракт с которым действует до конца сезона 2024/2025.

"Я не знаю, вернется ли Роналду в АПЛ. С этим парнем трудно что-то предсказать, трудно сказать наверняка. Кто бы мог сказать, что он забьёт столько голов к этому моменту? Этот парень гонится за 1000 голами. У Роналду есть то, чего нет у обычных людей. Он способен сделать все, что задумал, потому что он одержим. Роналду еще многое может сделать – он стареет, как хорошее вино", - сказал Саа Casino Utan Spelpaus.

Роналду за свою карьеру забил 916 голов. Он поставил себе цель, достичь отметки в тысячу мячей.

Добавим, что он выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. Спустя некоторое время он вернулся в команду и поиграл за нее с 2021 по 2022 годы.