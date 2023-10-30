Названо имя обладателя "Золотого мяча"-2023

Стало известно, кому достанется "Золотой мяч"-2023. Церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится сегодня, 30 октября, в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, ЗМ достанется форварду американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионелю Месси.

"Сегодня Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча"-2023. Это будет его восьмая награда. Никто не сравнится с таким достижением Месси за всю историю премии", - отметил Скира.

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

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