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Названа причина отказа "Барселоны" от подписания Неймара

Названа причина отказа "Барселоны" от подписания Неймара
©instagram.com/neymarjr

Форвард "Пари Сен-Жермена" Неймар изъявил о желании вернуться в "Барселону". Однако в каталонском клубе его не ждут, сообщают Vesti.kz.

Ранее главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес прямо сказал, что бразилец не входит в планы его команды. При этом есть и другие причины, по которым Неймара не будет в столице Каталонии.

"Клуб не сможет дать ему всех гарантий, что он может быть зарегистрирован. Кроме того, его случай даже сложнее, чем у Месси, потому что контракт Неймара еще не истек с парижанами, а значит, необходимо платить за его переход. Все эти факторы способствовали тому, что его подписание не рассматривалось. Также травматичность игрока и его образ жизни вызывают сомнения относительно полезности нападающего команде в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - пишет Sport.

31-летний Неймар выступал за "сине-гранатовых" в период 2013-2017 годов, после чего перешел в ПСЖ. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2025 года.

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Метки:
Неймар Барселона ПСЖ

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