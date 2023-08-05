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Названа главная причина отказа Месси от перехода в чемпионат Роналду

Названа главная причина отказа Месси от перехода в чемпионат Роналду
©UEFA.com

Бывший нападающий "Атлетико", "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что аргентинская звезда Лионель Месси выбрал "Интер Майами" из-за комфортной жизни в США, передает корреспондент Vesti.kz

"Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами - хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее.

Я думаю, что он не видел ничего, кроме этого, это его личное решение. Криштиану, возможно, другой человек, и он принял решение отправиться в Аравию по другим причинам", - сказал Агуэро в интервью Goal.

При этом первый матч Месси за "Интер Майами" посмотрели 12,5 миллиона зрителей в США. Это самый популярный футбольный матч в истории американского телевидения.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. Предыдущие два сезона он провел в ПСЖ. До этого он всю карьеру играл за "Барселону".

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану

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