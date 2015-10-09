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Назван величайший футболист в истории МЛС. Это не Месси

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Назван величайший футболист в истории МЛС. Это не Месси ©ФК "Интер Майами"

Испанский полузащитник клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Рики Пуч назвал величайшего футболиста в истории американско-канадского чемпионата (МЛС), передают Vesti.kz.

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Испанский полузащитник клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Рики Пуч назвал величайшего футболиста в истории американско-канадского чемпионата (МЛС), передают Vesti.kz.

Во время интервью журналист Goal поочередно предлагал Пучу варианты, среди которых были Тьерри Анри, Златан Ибрагимович, Давид Вилья, Кака, Робби Кин и Дэвид Бекхэм. Однако, не дождавшись, когда в списке прозвучит имя Лионеля Месси, испанец уверенно выбрал Бекхэма.


Рики Пуч - воспитанник "Барселоны", который с 2022 года выступает в МЛС за "Лос-Анджелес Гэлакси". Полузащитник быстро стал одной из ключевых фигур команды и хорошо знает историю лиги.

Дэвид Бекхэм оставил заметный след в МЛС, выступая за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 год. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионский титул. Сейчас знаменитый англичанин - владелец клуба "Интер Майами", который в 2023 году привлек в лигу Лионеля Месси.


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