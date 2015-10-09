Назван удивительный биологический возраст Роналду: он отреагировал

Биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду, согласно данным компании Whoop, составляет 28 лет, сообщают Vesti.kz.
Эти результаты опубликованы в соцсетях, а сам форвард уже отреагировал на исследование.
"Данные не лгут", – написал португалец в своём аккаунте в соцсети X.
В текущем сезоне Роналду провёл 17 матчей за клуб и сборную, забив 16 мячей и сделав две голевые передачи.
К "Аль-Насру" португалец присоединился в 2023 году. Наибольшую известность ему принесли выступления за "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча".
The data doesn’t lie @WHOOP 😜 https://t.co/xvjIvcU2xi— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 24, 2025
