Назван удивительный биологический возраст Роналду: он отреагировал

Биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду, согласно данным компании Whoop, составляет 28 лет, сообщают Vesti.kz.

Эти результаты опубликованы в соцсетях, а сам форвард уже отреагировал на исследование.

"Данные не лгут", – написал португалец в своём аккаунте в соцсети X.

В текущем сезоне Роналду провёл 17 матчей за клуб и сборную, забив 16 мячей и сделав две голевые передачи.

К "Аль-Насру" португалец присоединился в 2023 году. Наибольшую известность ему принесли выступления за "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча".