Мировой футбол
Назван самый дорогой полузащитник в мировом футболе

Назван самый дорогой полузащитник в мировом футболе

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих полузащитников в мировом футболе, сообщаютVesti.kz.

Список возглавил Джуд Беллингем из мадридского "Реала". Стоимость 22-летнего футболиста сборной Англии оценивается в 160 миллионов евро.

На втором месте в рейтинге оказался 23-летний испанец Педри из каталонской "Барселоны" (140 млн). Замыкает тройку самых дорогих полузащитников 22-летний Джамал Мусиала из мюнхенской "Баварии" (130 млн).

Четвертую строчку разделили сразу три футболиста с трансферным ценником в 120 миллионов евро: Коул Палмер ("Челси"), Деклан Райс ("Арсенал") и Федерико Вальверде ("Реал").


Беллингем перешел в "Реал" из дортмундской "Боруссии" летом 2023 года за 127 миллионов евро. В сезоне-2025/2026 он провёл 20 матчей во всех клубных турнирах, в которых он забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

