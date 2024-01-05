Назван самый дорогой футболист мира: Мбаппе не попал в топ-20

Названы самые дорогие футболисты планеты по версии исследовательской группы CIES Football Observatory, сообщают Vesti.kz.

Список игроков с самой высокой трансферной стоимостью возглавляет звезда "Реала" Джуд Беллингем. Его оценивают в 267,5 миллиона евро. По данным Transfermarkt англичанин стоит 180 миллионов.

На втором месте расположился бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд - 251,2 миллиона евро, а замкнул топ-3 Винисиус Жуниор из "Реала" (250,3 миллиона евро).

Любопытно, что звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не попал даже в топ-20 рейтинга. Стоимость 25-летнего игрока оценивается в 106,2 миллиона евро. Благодаря этому, он расположился на 27-й строчке. На Transfermarkt рыночная стоимость француза составляет 180 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков по версии CIES Football Observatory:

1. Джуд Беллингем ("Реал") - 267,5 миллиона евро;

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 251,2 миллиона евро;

3. Винисиус Жуниор ("Реал") - 250,3 миллиона евро;

4. Родриго ("Реал") - 247,9 миллиона евро;

5. Букайо Сака ("Арсенал") - 223 миллиона евро;

6. Фил Фоден ("Манчестер Сити") - 195,8 миллиона евро;

7. Гави ("Барселона") - 175,4 миллиона евро;

8. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити") - 164,7 миллиона евро;

9. Джамал Мусиала ("Бавария") - 152,4 миллиона евро;

10. Мартин Эдегор ("Арсенал") - 150,6 миллиона евро.