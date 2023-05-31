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Назван похожий на Роналду футболист

Назван похожий на Роналду футболист
©ФК "Аль-Наср"

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал футболиста, похожего на португальца Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Аршавин отметил игру 18-летнего нападающего московского "Локомотива" Сергея Пиняева.

Я считаю, он не похож на меня. Для меня по манере игры Пиняев похож на Роналду.

Отметим, что Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) включил Пиняева и еще шестерых российских игроков в список 200 самых перспективных молодых футболистов мира (до 20 лет).

Пиняев играет за "Локомотив" с февраля 2023 года. В составе "железнодорожников" он провел семь матчей, забив один мяч. Форвард также известен по выступлениям за сборную России.

Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии. В 19 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах португалец забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Аршавин Андрей Локомотив Москва

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