Назван неожиданный фаворит на "Золотой мяч"

Авторитетный журнал Goal обновил список фаворитов на "Золотой мяч", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На первом месте оказался вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, который ранее располагался на седьмой строчке.

На втором месте польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, который, ранее лидировал в этом рейтинге, а замыкает топ-3 еще один игрок "Барселоны" бразильский вингер Рафинья.

В топ-15 вошли:

1 (7). Мохамед Салах, "Ливерпуль".

2 (1). Роберт Левандовски, "Барселона".

3 (5). Рафинья Диас, "Барселона".

4 (3). Винисиус Жуниор, "Реал".

5 (15). Джамал Мусиала, "Бавария".

6 (2). Ламин Ямаль, "Барселона".

7 (4). Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити".

8 (6). Гарри Кейн, "Бавария".

9 (9). Виктор Дьекереш, "Спортинг".

10 (8). Килиан Мбаппе, "Реал".

11 (11). Флориан Виртц, "Байер".

12 (-). Букайо Сака, "Арсенал".

13 (12). Коул Палмер, "Челси".

14 (-). Омар Мармуш, "Айнтрахт".

15 (13). Кристиан Пулишич, "Милан".

Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри, получивший награду 28 октября.