Назван лучший футболист 21-го века: Модрич - пятый, а Неймар лишь 20-й

Авторитетный спортивный канал ESPN опубликовал рейтинг лучших футболистов XXI века, в который вошли 25 выдающихся игроков современности, передают Vesti.kz.
Лидером списка стал аргентинец Лионель Месси. Следом за ним расположились Криштиану Роналду и легендарный француз Тьерри Анри. Четвёртая строчка досталась Зинедину Зидану, а хорват Лука Модрич замкнул топ-5, опередив целый ряд икон мирового футбола.
Топ-10 лучших футболистов XXI века по версии ESPN
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Тьерри Анри
- Зинедин Зидан
- Лука Модрич
- Килиан Мбаппе
- Андрес Иньеста
- Хави
- Роналдо Назарио
- Роналдиньо
- Златан Ибрагимович
- Кевин Де Брюйне
- Тони Кроос
- Серхио Рамос
- Карлес Пуйоль
- Карим Бензема
- Серхио Бускетс
- Роберт Левандовски
- Кака
- Неймар
- Андреа Пирло
- Уэйн Руни
- Патрик Виейра
- Луис Суарес
- Джанлуиджи Буффон
