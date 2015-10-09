Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Назван лучший футболист 21-го века: Модрич - пятый, а Неймар лишь 20-й

Авторитетный спортивный канал ESPN опубликовал рейтинг лучших футболистов XXI века, в который вошли 25 выдающихся игроков современности, передают Vesti.kz.

Лидером списка стал аргентинец Лионель Месси. Следом за ним расположились Криштиану Роналду и легендарный француз Тьерри Анри. Четвёртая строчка досталась Зинедину Зидану, а хорват Лука Модрич замкнул топ-5, опередив целый ряд икон мирового футбола.

Топ-10 лучших футболистов XXI века по версии ESPN

  1. Лионель Месси
  2. Криштиану Роналду
  3. Тьерри Анри
  4. Зинедин Зидан
  5. Лука Модрич
  6. Килиан Мбаппе
  7. Андрес Иньеста
  8. Хави
  9. Роналдо Назарио
  10. Роналдиньо
  11. Златан Ибрагимович
  12. Кевин Де Брюйне
  13. Тони Кроос
  14. Серхио Рамос
  15. Карлес Пуйоль
  16. Карим Бензема
  17. Серхио Бускетс
  18. Роберт Левандовски
  19. Кака
  20. Неймар
  21. Андреа Пирло
  22. Уэйн Руни
  23. Патрик Виейра
  24. Луис Суарес
  25. Джанлуиджи Буффон 

