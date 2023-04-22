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Назван крайний срок включения Месси в состав "Барселоны"

Назван крайний срок включения Месси в состав "Барселоны"
©Reuters

Лидер сборной Португалии и французского ПСЖ пополнит состав "Барселоны" до конца июля, передает корреспондент Vesti.kz.

Как стало известно журналистам испанского издания Sport, в стане "сине-гранатовых" определили дедлайн возвращения звезды футбола. В клубе хотят, чтобы Месси вернулся до начала предсезонного турне по США. Оно запланировано на период с 19 по 30 июля.

В настоящий момент Лионель Месси думает о завершении сезона в составе ПСЖ. Действующий контракт связывает 35-летнего аргентинца с грандом Лиги 1 до конца июня.

Как известно, Месси покинул "Барселону" летом 2021 года. Тогда каталонцы не смогли предложить своей звезде новый контракт из-за финансовых трудностей.

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Метки:
Месси Лионель Барселона

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