Назван главный фаворит на подписание контракта с Салахом

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард готов рискнуть вызвать гнев болельщиков своего бывшего клуба, подписав Мохамеда Салаха в "Аль-Иттифак", передают Vesti.kz со ссылкой на CaughtOffside.

Команда Саудовской Аравии, играющая в Про-лиге, не входит в "большую четверку" ("Аль-Хиляль", "Аль-Наср", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли"), но связь с "Ливерпулем" делает ее важным игроком в трансферной саге Салаха.

Отмечается, что "Аль-Иттифак" - главный фаворит в борьбе за Салаха и планирует подписать египтянина на бесплатной основе, поскольку в конце сезона у игрока истекает срок контракта с "Ливерпулем".

Интерес к нему проявляют и другие сильные мира сего из Саудовской Аравии, такие как "Аль-Иттихад" и "Аль-Хиляль", а в Европе и США к Салаху присматриваются "Барселона", "Ювентус" и "Интер Майами".

Ранее "Аль-Иттихад" сделал предложение в размере 150 миллионов фунтов стерлингов за Салаха, которое было отклонено. Пока же вингер остается игроком "Ливерпуля", за который выступает с 2017 года.

В карьере Мохамеда также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун".