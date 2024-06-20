Назван футболист, который определит эпоху

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике назвал футболиста, который определит эпоху, сообщают Vesti.kz.
По его словам, таковым является 16-летний полузащитник Ламин Ямаль, выступающий за каталонский клуб.
"Ламин Ямаль определит эпоху. На чемпионате Европы происходит общая смена поколений. Появляются новые игроки, такие как Ямаль в Испании. В Германии это Мусиала, в Англии - Беллингем. Есть ряд молодых игроков с прекрасным будущим, и чемпионат Европы станет поворотным моментом", - приводит слова Пике Sport Bild.
Напомним, Ямаль в составе сборной Испании играет на Евро-2024. Он принял участие в одном матче, в котором отметился результативной передачей, став самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
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