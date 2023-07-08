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Назван единственный клуб АПЛ, за который готов играть Мбаппе

Назван единственный клуб АПЛ, за который готов играть Мбаппе
©instagram.com/k.mbappe

Лондонский "Арсенал" будет приоритетным направлением для французского нападающего Килиана Мбаппе, если он решит перебраться в Английскую премьер-лигу, передают Vesti.kz.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе Мбаппе в "Ливерпуль" за 200 миллионов евро. Однако, по данным The Independent, "Ливерпуль" не делал предложений о трансфере игрока "Пари Сен-Жермен".

Издание отмечает, что из всех английских клубов 24-летний француз предпочитает "Арсенал". Дело в том, что Мбаппе нравится развитие "Арсенала" при Микеле Артете, и Килиан хотел бы помочь "канонирам" в возвращении титула АПЛ.

При этом трансфер Мбаппе в "Арсенал" выглядит маловероятным. Контактов между клубом и игроком не было.

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Метки:
Мбаппе Килиан Арсенал ПСЖ АПЛ

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