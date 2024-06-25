Найдено доказательство превосходства Месси над Роналду

Противостояние двух величайших игроков современности – Криштиану Роналду и Лионеля Месси является излюбленной темой для фанатов футбола, сообщают Vesti.kz.

Многие задаются вопросом, кто же из них лучше - аргентинец или португалец? И, похоже, авторитетный аналитический портал WhoScored поставил точку в этом споре.

В честь дня рождения Месси, которому накануне исполнилось 37 лет, WhoScored напомнил о его показателях.

"Поздравляем Лионеля Месси с 37-летием! Напоминание о количестве идеальных оценок, десяток, с момента начала сбора данных в сезоне-2009/10: 119 – Лионель Месси, 38 – Криштиану Роналду, 33 – Неймар. Подумайте о разрыве", – говорится в сообщении источника, специализирующегося на анализе футбольных данных.

Happy 37th birthday to Lionel Messi! 🎁



A reminder of the most 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝟭𝟬 ratings recorded since we started collecting data in 2009/10:



◉ 119 - Lionel Messi

◎ 38 - Cristiano Ronaldo

◎ 33 - Neymar



Mind the gap. 🤯 pic.twitter.com/BJPzkhnnsp — WhoScored.com (@WhoScored) June 24, 2024

Напомним, Месси - восьмикратный обладатель "Золотого мяча" - это рекорд. У его ближайшего преследователя - Роналду пять таких наград.

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С 2023 года Криштиану выступает за "Аль-Наср". В этом сезоне португалец побил два рекорда в Саудовской Аравии и вошел в историю. В его активе 79 очков (64+15) в 69 за саудовский клуб во всех турнирах.

Месси с лета 2023-го играет за "Интер Майами". За это время форвард принял участие в 26 матчах за "цапель" во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 16 результативными передачами.

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