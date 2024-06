Найдено доказательство превосходства Месси над Роналду

Противостояние двух величайших игроков современности – Криштиану Роналду и Лионеля Месси является излюбленной темой для фанатов футбола, сообщают Vesti.kz.

Многие задаются вопросом, кто же из них лучше - аргентинец или португалец? И, похоже, авторитетный аналитический портал WhoScored поставил точку в этом споре.

В честь дня рождения Месси, которому накануне исполнилось 37 лет, WhoScored напомнил о его показателях.

Happy 37th birthday to Lionel Messi! 🎁



A reminder of the most 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝟭𝟬 ratings recorded since we started collecting data in 2009/10:



◉ 119 - Lionel Messi

◎ 38 - Cristiano Ronaldo

◎ 33 - Neymar



Mind the gap. 🤯 pic.twitter.com/BJPzkhnnsp