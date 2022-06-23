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НАТО поможет Катару обеспечить безопасность на чемпионате мира-2022 по футболу

НАТО поможет Катару обеспечить безопасность на чемпионате мира-2022 по футболу
©Reuters

НАТО окажет поддержку Катару в подготовке сотрудников для обеспечения безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу, передают РИА Новости. Турнир пройдет в этой стране в ноябре-декабре этого года.

"Поддержка включает подготовку по противодействию угрозам, вызванным химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами", - пояснили в НАТО.

Подготовку обеспечит Словакия, а также специализированный центр альянса в Чехии. Первая серия таких занятий уже прошла в мае.

Также, по информации НАТО, Румыния проведет тренинги по обеспечению охраны особо важных персон и по нейтрализации угроз самодельных взрывных устройств.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу

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