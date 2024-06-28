Наследник Месси подсидел своего конкурента в "Барселоне"

Каталонская "Барселона" готова расстаться с испанским полузащитником Ансу Фати, передает Vesti.kz со ссылкой на Barca Universal.

Сообщается, что руководство "Барселоны" уведомило окружение Фати, что клуб готов искать варианты для продажи футболиста этим летом. Это произойдет в случае, если 21-летний хавбек не войдет в планы нового наставника Ханса-Дитера Флика.

В итоге его номер может достаться Ламину Ямалу, который мечтает о "десятке".

"Десятый номер сейчас принадлежит Фати, но если бы Ансу не было в составе, а мне предложили занять "десятку", то я бы, конечно, с радостью согласился. Это моя мечта", – заявил Ямал.

Контракт Фати с "Барселоной" рассчитан до 2027 года.

Отметим, что Фати Ямала называли преемниками аргентинца Лионеля Месси.