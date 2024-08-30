Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 14:55
 

"Наполи" продает свою главную звезду в Саудовскую Аравию

  Комментарии

Поделиться
"Наполи" продает свою главную звезду в Саудовскую Аравию ©x.com/victorosimhen9

Нападающий сборной Нигерии и итальянского "Наполи" Виктор Осимхен в ближайшее время переедет в саудовский чемпионат, передают Vesti.kz

Поделиться

Нападающий сборной Нигерии и итальянского "Наполи" Виктор Осимхен в ближайшее время переедет в саудовский чемпионат, передают Vesti.kz

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо "Аль-Ахли" договорился с итальянским "Наполи" о переходе Осимхена. 

По данным источника, "Аль-Ахли" заплатит за форварда от  75 млн до 80 млн евро. Виктор заключит контракт с зарплатой 25-30 млн евро за сезон. В соглашении будет прописана сумма отступных. Напомним, ранее сообщалось, что к нигерийскому нападающему проявляет интерес лондонский "Челси".

 В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 100 млн евро.

Наполи ФК Италия Трансфер Еврофутбол Саудовская Аравия

Реклама

Живи спортом!