"Наполи" продает свою главную звезду в Саудовскую Аравию

Нападающий сборной Нигерии и итальянского "Наполи" Виктор Осимхен в ближайшее время переедет в саудовский чемпионат, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо "Аль-Ахли" договорился с итальянским "Наполи" о переходе Осимхена.

По данным источника, "Аль-Ахли" заплатит за форварда от 75 млн до 80 млн евро. Виктор заключит контракт с зарплатой 25-30 млн евро за сезон. В соглашении будет прописана сумма отступных. Напомним, ранее сообщалось, что к нигерийскому нападающему проявляет интерес лондонский "Челси".

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 100 млн евро.