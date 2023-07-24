Надаль сделал выбор между Месси и Роналду

Один из величайших теннисистов современности Рафаэль Надаль ответил, кого он считает лучшим в противостоянии между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Надаль, находясь в отпуске в Греции, встретился с фанатами и согласился сфотографироваться с ними, где ему и задали неожиданный вопрос.

– Месси или Роналду?

– Месси, но я фанат "Мадрида", – сказал Надаль.

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Напомним, Роналду с 2023 выступает за "Аль-Наср". Месси же недавно перешел в американский "Интер Майами".

Аргентинец является семикратным обладателем "Золотого мяча", тогда как у португальца на две награды меньше.

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