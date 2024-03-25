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На радость Месси! Роналду "опозорился" в Cаудовской Аравии

На радость Месси! Роналду "опозорился" в Cаудовской Аравии
©instagram.com/cristiano/

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал худшим футболистом в чемпионате Саудовской Аравии по одному из показателей, передают Vesti.kz.

По данным Sofascore, португалец - лидер по числу упущенных моментов за сезон в саудовской лиге. В частности, Роналду не реализовал 20 голевых моментов - больше всех в чемпионате.

Вторым после Криштиану по этому показателю идет форвард "Аль-Хилаля" Александар Митрович с 19 упущенными моментами. Замыкает тройку нападающий "Аль-Иттифака" Мусса Дембеле, не реализовавший 15 моментов.

В то же время Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии - в нынешнем сезоне он забил 23 гола в 22 матчах.

Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

Всего в этом сезоне Роналду провел за "Аль-Наср" 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт форварда с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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