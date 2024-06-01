Моуринью сделал заявление о новом клубе

Португальский тренер Жозе Моуринью близок к тому, чтобы возглавить турецкий "Фенербахче", передают Vesti.kz.

Он отметил, что любит новые вызовы.

"Пока еще ничего не решено, но да, я хотел бы оказаться в "Фенербахче". Квалифицироваться в Лигу чемпионов будет непросто, потому что нужно пройти три раунда. Восемь игроков "Фенербахче" будут участвовать в Евро-2024, и они не смогут посетить тренировочный лагерь перед первым раундом. Это будет сложно, но, как вы знаете, я люблю вызовы", - приводит его слова A Spor.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Моуринью станет новым главным тренером "Фенербахче", контракт будет рассчитан до июня 2026 года. Сделка завершена.

Последним клубом в карьере Моуринью была "Рома", которую португалец тренировал с июля 2021 года по январь 2024-го. С римлянами он выиграл Лигу конференций в сезоне‑2021/22.