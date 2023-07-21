Моуринью посвятил трогательный пост Дрогба

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью посвятил пост своему бывшему подопечному нападающему Дидье Дрогба, сообщают Vesti.kz.

Футболист завершил карьеру в 2018 году. Португалец опубликовал фото с ним, отметив, что это член его банды.

20 июля 2004 года Дрогба перешел в "Челси", который возглавлял Моуринью. Ивуариец играл за этот клуб до 2012 года, а затем вернулся туда в 2014-м. Под руководством Моуринью в "Челси" Дрогба трижды выиграл АПЛ - в 2005, 2006 и 2010 годах.

"20 июля 2004 года я подписал одного нападающего. Он не мог забивать, не мог работать, не мог сражаться, не мог быть лидером. Мне посчастливилось трижды выиграть английскую премьер-лигу с этим парнем. Он член моей банды навсегда", - написал Моуринью в Instagram.

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