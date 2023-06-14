Моуринью ответил на предложение возглавить клуб из Саудовской Аравии

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Главный тренер "Ромы"Жозе Моуринью отклонил предложение возглавить клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации Sky Sport Italia в Лондоне состоялась встреча между португальским специалистом и президентом "Аль-Ахли" Валидом Муатом, в ходе которой Моуринью подтвердил свое нежелание возглавить клуб из Саудовской Аравии и выразил предпочтение остаться в "Роме".
В предыдущем сезоне "Рома" под руководством Моуринью заняла шестоее место в Серии А и проиграла в финале Лиги Европы испанской "Севилье" (1:1, 1:4 по пенальти).
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