Моуринью отказался от "Роналду": подробности

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью прокомментировал слухи о Криштиану Роналду. Ранее форварда "Аль-Насра" и сборной Португалии отправляли в турецкий клуб, передают Vesti.kz.

🚨❌ José Mourinho: "Cristiano Ronaldo will not come to Fenerbahce. I've three good strikers and I don’t need another one".



"Cristiano will always be Cristiano, but I don't want him because I'm satisfied with my strikers". pic.twitter.com/4VBipVHFwg