Моуринью отказал двум клубам из Саудовской Аравии

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, что отказал двум клубам из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

"Летом я получил два предложения из Саудовской Аравии - от "Аль-Хиляля" и "Аль-Ахли".

Я подумал и сообщил владельцу "Ромы", что не собираюсь соглашаться. Семье я сказал то же самое.

С одной стороны, я чувствовал себя заложником слова, которое дал игрокам и фанатам, - что не уйду.

Но, с другой стороны, если вы спросите меня, не принял ли я эти предложения только по этой причине, я отвечу: нет, не только по этой причине", - приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

"Рома" под руководством 60-летнего португальца финишировала на шестом месте в минувшем сезоне Серии А, а в финале Лиги Европы уступила испанской "Севилье" - 1:1 (1:4 по пенальти).

Моуринью возглавляет итальянский клуб с 2021 года.

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