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Моуринью нашли новый клуб

Моуринью нашли новый клуб
©instagram.com/josemourinho

Саудовский "Аль-Иттихад" уволил португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту и находится в поиске нового главного тренера, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Руди Галетти, одним из кандидатов на вакантный пост является соотечественник Санту Жозу Моуринью. Ранее сообщалось, что Моуринью может покинуть "Рому" по завершении сезона-2023/2024.

В то же время "Аль-Иттихад" проявляет интерес к испанскому тренеру Юлену Лопетеги, последним клубом которого стал "Вулверхэмптон".

На данный момент "Аль-Иттихад" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 балл в 12 матчах.

Отметим, что "Аль-Иттихад" за досрочное расторжение контракта с Санту согласился заплатить португальцу неустойку в размере 8 миллионов долларов.

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Метки:
Моуринью Жозе Саудовская Аравия

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