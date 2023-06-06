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Миллиарды евро. Названы самые дорогие футбольные бренды мира

Миллиарды евро. Названы самые дорогие футбольные бренды мира
©twitter.com/ManCity

Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В лидерах оказался "Манчестер Сити", заняв первое место. За год стоимость их бренда выросла на 13 процентов, достигнув отметки в 1,51 миллиарда евро. При этом "Реал" потерял первую позицию, что не случалось уже четыре года. Стоимость бренда мадридского клуба снизилась до 1,46 миллиарда евро.

На третьем месте "Барселона" - 1,37 миллиарда.

Ниже приведен список из десяти самых ценных футбольных брендов:

1. "Манчестер Сити" – 1,51 миллиарда евро;

2. "Реал" – 1,46 млрд евро;

3. "Барселона" – 1,37 млрд евро;

4. "Манчестер Юнайтед" – 1,36 млрд евро;

5. "Ливерпуль" – 1,36 млрд евро;

6. ПСЖ – 1,13 млрд евро;

7. "Бавария" – 1,1 млрд евро;

8. "Арсенал" – 0,91 млрд евро;

9. "Тоттенхэм" – 0,9 млрд евро;

10. "Челси" – 0,86 млрд евро. 

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Манчестер Сити Реал Мадрид Барселона Манчестер Юнайтед Ливерпуль ПСЖ Бавария Арсенал Тоттенхэм Челси

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